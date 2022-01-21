В погоне за Европой: срок действия COVID-сертификатов сократили

Решение о сокращении срока действия документов о вакцинации было принято в связи с аналогичными действиями в Европе. Теперь, после прохождения полного курса вакцинации, соответствующий сертификат будет действовать не 360 дней, а 270 дней.

Стоит отметить, что такие действия в ЕС были вызваны участившимися случаями заражения новыми штаммами коронавируса, которые показали себя более заразными. Ученые и медики Евросоюза, а также некоторых других стран, решили, что более частые вакцинации дадут еще более положительный результат в борьбе с вирусом.

Также не стоит забывать о бустерной дозе, которая уже доступна в нашей стране и способна предоставить дополнительную защиту от коронавируса. Как показали исследования, а также неоднократное применение третьей прививки во многих странах мира, бустерная доза повышает сопротивляемость организма по отношению к коронавирусной болезни.

Прежде чем давать возможность привиться дополнительной дозой препарата от коронавируса, ученые провели сотни исследований и только после этого начали в исключительном порядке внедрять ее в широкие массы людей. Так, по всей видимости, получилось и с уменьшением срока повторной вакцинации, метод которой сейчас приняли на вооружение в Европе и как следствие в Украине.

Поэтому не стоит воспринимать более частую вакцинацию, как нечто плохое. Медики не намерены уничтожать человечество, как полагают некоторые антивакцинаторы. Массовая вакцинация приведет к тому, что вскоре COVID-19 и все вытекающие с ним ограничения останутся в прошлом.