В ожидании действий: предупреждение российской агрессии на полях Европы

На следующей неделе в Европе состоится сразу несколько переговоров с участием России. Первая пройдет в понедельник, 10 января, в Женеве в рамках диалога между РФ и США по вопросам безопасности. Вторая, заседание Совета Россия – НАТО, должна состояться в Брюсселе 12 января. А третья встреча запланирована на 13 января в Вене в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе - в нее входят как Соединенные Штаты, так и Россия. Кроме того, во вторник, 11 января, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоится и заседание Совета Украина - НАТО. Все встречи проводятся после того, как Россия потребовала гарантий о непринятии Украины в Североатлантический альянс.

Следующая неделя обещает быть яркой на политической арене. В тоже время, необходимо отметить, что Запад должен действовать жестче, чем обычно. Это необходимо, если ЕС и США намерены вести дипломатический диалог со страной, которая использует такие методы в качестве уловки. То есть, Россия много раз демонстрировала в разные периоды своего существования, как хорошо и без раздумий она может нарушать международные пакты и договоры. Ответ Запада должен быть четким, жестким и безальтернативным, звучать как приказ. В противном случае, иной подход будет расценен Путиным, как слабость и, просто обяжет его продолжить агрессию против Украины и, более того, стран Прибалтики.