В отрядах рашистов прибавилось нечисти

Призыв на войну заключенных из российских тюрем происходил еще во времена чеченских воин, когда оккупанты терпели поражение. Об этом говорил Джохар Мусаевич Дудаев – первый президент Чеченской республики Ичкерия. Теперь, рашисты начали применять ту же тактику. В тюрьмах Ростовской области, с заключенными проводят полит-беседы и обещают амнистию в том случае, если они решат воевать на стороне агрессора.

Кроме арестантов, на войну привлекают наемников с Ближнего востока, в основном сирийцев, воюющих на стороне Асада Башара – друга “бункерного”. Жителям Сирии обещают платить от 1000 до 1500 долларов за участие в войне против Украины.

Также стало известно, что ЧВК «Вагнера» объявила набор в ряды наемников абсолютно всех, сняв при этом большинство ограничений.

Все это говорит о том, что у рашистов не хватает живой силы, которая поспособствовала бы продвижению оккупантов вглубь Украины. Их силы истощены и они продолжают привлекать неопытных людей, которых отправят на верную смерть.