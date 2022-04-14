В НАТО заявили о реорганизации

Все, что на данный момент известно о “фундаментальной трансформации”, о которой сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, так это то, что в Альянсе планируют “усилить восточные рубежи”. Как объяснил генсек, это связано с “возможной будущей агрессией” со стороны страны-агрессора.

На данный момент будут готовиться предложения участниками Альянса, которые рассмотрят на саммите в июне 2022 года в Мадриде.

О какой “трансформации” идет речь пока что не понятно. Тем не менее, если она будет касаться укрепления восточных рубежей НАТО, то каким-либо изменением или реформацией и, тем более, трансформацией это назвать трудно. Если для переброски войск и техники Альянса необходим столь долгий бюрократический процесс, то эффективность этого военного блока подвергается большим сомнениям. В условиях реального конфликта, который каждый день уносит множество жизней, а агрессор может начать экспансию на Запад в любой момент, действия НАТО весьма неоднозначны.

С оглядкой на предыдущие неудачные попытки умиротворить агрессора, трансформация должна быть основательной, вплоть до замены некоторых статей НАТО. Сильнейший военный блок в мире боится применять силу и даже оказывать поддержку Украине, государству-партнеру, которому, как следует из Будапештского меморандума, должна быть гарантирована безопасность от США и Великобритании. Несмотря на объявленные изменения в будущем, маловероятно, что Йенс Столтенберг, учитывая его трусливую позицию, а в прошлом (не исключено, что и в настоящем) ультралевые взгляды (поддержка социализма и коммунизма), выберет действия вместо слов и угроз.

Как показала война в Украине, вооруженные формирования рашистов представляют серьезную угрозу, в основном, мирному населению, а слово “бункерного” и угрозы правительства Кремля такие же действенные, как и их боевики. Тем не менее, НАТО продолжает бояться угроз и слов хозяина Кремля и даже не может оказать нормальную поддержку вооружением для Украины. При этом больше 70% населения стран-участников поддерживают введение миротворческой миссии для поддержки нашего государства, не говоря уже о закрытом небе, самолетах и танках, которые должны поставляться без просьб со стороны Киева. Очевидно, что Альянсу пришло время сменить своего генсека, который, к слову, занимает этот пост “генерального секретаря” несвойственно долго, да и пост генсека появился также вместе с его приходом.