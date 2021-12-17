“В нас стреляют, а мы не ведемся” – провокации со стороны РФ на Донбассе

Провокационный огонь открывают с позиций НВФ (незаконные вооруженные формирования), которые состоят, в основном, из военнослужащих России. Однако украинские военные открывают огонь только в случае крайней необходимости и не отвечают на провокации.

“Противнику нечего делать. Взял оружие и пульнул. Авось попаду. У них недавно ротация была, и они ещё не знают: кто, где, что и как находится. И они ведут провокационный огонь, чтобы мы засветились. Но поскольку нам предшественники сказали, мы тут уже не первый день и не первый месяц, то мы уже более-менее изучили противника: что одних, что других, что третьих. Ну, у них тактика ещё советская, совдеповская”, - прокомментировали ситуацию бойцы ВСУ.

Недавно, в укрытие украинских военных попал снаряд из реактивного гранатомета, но, к счастью, не взорвался. “Взрыватель целый. Просто ее согнуло. Она еще и подписанная. Правда, тут не разберешь. Два дня назад на пост прилетела. Каждый вечер, начиная с 16:00-16:30, такое прилетает. И мины калибра 82 мм, из АГС (станковый автоматический гранатомет) начинают работать тоже”, - объяснил один из украинских военнослужащих.

Такие провокации могут представлять большую опасность. К несчастью, украинские военные должны себя сдерживать не только, чтобы не обнаружить себя, но и потому, что это может привести к полномасштабному вторжению России, о котором говорят в последнее время. Украина в этой войне только защищается, но Россия использует свои СМИ, чтобы переворачивать ситуацию “с ног на голову” и говорит нашей стране, как об агрессоре. Это позволяет вербовать новых головорезов в ряды армии РФ и в некоторых случаях, оправдывать экономический спад государства, пока власти Кремля обворовывают собственный народ.