В МОЗ рассказали, какое количество детей можно перевозить в школьном автобусе во время карантина

13:10 28 Август Киев, Украина

Сегодня во время брифинга МОЗ были рассмотрены требования, котрым должны соответвовать школьные автобусы.



Вот основные из них:



- количество детей в школьном автобусе не должно превышать количества мест;



- важно, чтобы все водители были обеспечены масками;