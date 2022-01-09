В МОЗ рассказали, какое количество детей можно перевозить в школьном автобусе во время карантина

Сегодня во время брифинга МОЗ были рассмотрены требования, котрым должны соответвовать школьные автобусы.
Вот основные из них:
Вот основные из них:
- количество детей в школьном автобусе не должно превышать количества мест;
- важно, чтобы все водители были обеспечены масками;
- обязателен контроль состояние здоровья водителей, которые работают - то есть обеспечение термометрией;
Министр также добавил, что в салоне школьного транспорта должна проводиться дезинфекция до начала и по окончании рабочего дня.
Напомним, что в обновленных требованиях относительно учебного процесса с 1 сентября также разработаны рекомендации для организации питания.
Например, руководитель учебного заведения должен составить график питания.
Организовывать мультипрофильное питания по типу "шведского стола" и путем самообслуживания на период карантина нельзя.
За столом должно быть не более четырех человек. Расстояние между столами не менее 1,5 м.
Все работники пищеблока должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты из расчета 1 защитная маска на 3:00 работы.
Министр также добавил, что в салоне школьного транспорта должна проводиться дезинфекция до начала и по окончании рабочего дня.
Напомним, что в обновленных требованиях относительно учебного процесса с 1 сентября также разработаны рекомендации для организации питания.
Например, руководитель учебного заведения должен составить график питания.
Организовывать мультипрофильное питания по типу "шведского стола" и путем самообслуживания на период карантина нельзя.
За столом должно быть не более четырех человек. Расстояние между столами не менее 1,5 м.
Все работники пищеблока должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты из расчета 1 защитная маска на 3:00 работы.
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