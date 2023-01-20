В Москве и области разместили ПВО

20:37 20 января Киев, Украина

Путин боится. Атаки по мирным городам Украины не могут оставаться без ответа. Ранее, беспилотники долетели до стратегических аэродромов в Энгельсе и Рязани. А эти города находятся дальше от линии фронта, чем столица РФ.

Комплексы С-400 разместили на Опытных полях, Тимирязевской сельхозакадемии, между парками «Сокольники» и «Лосиный остров». Авторы, приславшие фотографии ПВО, отмечают, что С-400 размещены вплотную к жилым застройкам. Кроме того, появилась информация, что военную технику заметили на Рублево-Успенском шоссе, а также в Коптеве.

Не исключено, что Путин готовится к чему-то более масштабному, ведь Украина, невзирая на террор агрессора, не наносит ударов по гражданской инфраструктуре противника. Кроме того, за прошедшие 10 месяцев войны, неоднократно появлялись свидетельства, как в России, в разных городах, проверяли и подготавливали бомбоубежища и подвалы.

Вместе с тем, пропагандисты не умолкают о необходимости нанесения ударов по странам Запада. Возможно, именно к этому и готовится Путин, ведь с Московской области по Украине ракеты не запускаются и, соответственно, для ВСУ нет смысла уничтожать какую либо инфраструктуру в этом районе. Время покажет.