В медиа-сфере Украины ожидается усиление воздействия пророссийских сил

Накануне местных выборов произойдут изменения в украинской медиа-сфере.

О том, чего именно ждать, рассказал Дмитрий Золотухин – эксперт Института постинформационного общества, медиаэксперт, замминистра информполитики (2017-2019 гг)

"Медиа-усиление в контексте местных выборов я ожидаю исключительно от тандема Медведчук-Шарий. Даже "Голос", который может сотрудничать или не сотрудничать с платформами Starlight Media, понятен и прозрачен.

Мне кажется, что перед местными выборами (если Зе-команда решится их проводить и не переносить) пророссийские ресурсы и в телеформате, и в онлайн-медиа (YouTube и Facebook) максимально усилятся с помощью финансов. Я четко видел это на примере парламентских выборов 2019-го года в статусе заместителя министра информполитики.



Возможно, речь не идет о переделе медиа-собственности, который по сути уже прошел. Ведь Медведчук теперь владеет частью "1+1". Однако, финансовый рычаг пророссийских сил неизбежно будет усилен".