В машине кремлевских пропагандистов были найдены украденные вещи

10:50 26 октября Киев, Украина

После начала полномасштабного вторжения России в Украину, отмечался высочайший уровень мародерства оккупантов. В начале, мир пребывал в недоумении, что россияне тянут из украинских домов, казалось бы, банальные бытовые вещи: стиральные машины, микроволновки, покрышки для автомобилей, нижнее белье, носки, одежду и т.д. После, с этой мыслью свыклись и стали воспринимать это, как часть культуры “российского солдата”.

Тем не менее, как известно, в России воруют все, и это считается нормой. После одного из прилетов в Херсонской области, украинский сотрудник одного из местных информационных телеграмм каналов, сделал фото «Газели» кремлевских пропагандистов. Взрывной волной у автомобиля выбило стекла и обнаружилось, что в салоне битком набито награбленных вещей из украинских домов: электрочайник, матрацы, покрывала, одежда, прочая техника и электроника.

Вне зависимости от финансового достатка, россияне не брезгуют воровать. И воруют они все, что, по их мнению, “плохо лежит” или можно отнять силой. Это часть их культуры, плотно укоренившейся, по всей видимости, со времен Золотой орды, потомками которой они все и являются.