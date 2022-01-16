В Мариуполе люди вышли на митинг из-за отключения света

Местные жители Мариуполя говорят о длительных отключениях электроэнергии. По их словам, отключения происходили и в прежние года, однако теперь, света не бывает все чаще и дольше. Более того, на новогодние праздники, люди сообщили о том, что свет отключили на несколько дней.

После того, как жители города начали жаловаться, пытались дозвониться и сообщить в энергокомпанию о неисправности, а им так и не ответили, они вышли на улицу и перекрыли движение транспорта. По словам одного из митингующих, никаких столкновений не было и вскоре приехал управляющий энергокомпании. Он объяснил ситуацию со светом и через 15-20 минут подачу электричества возобновили.

Операционный директор Донбасской топливно-энергетической компании (ДТЭК) «Донецкие электросети» Дмитрий Шпуталов объяснил ситуацию с отключением тем, что электроцентраль нуждается в ремонте и в связи с износом и плохой погодой происходят отключения. Также, Шпуталов подчеркнул, что в этом году, области выделили 300 млн грн на ремонт, что по его оценкам очень мало.

Стоит напомнить, что министр энергетики Украины Герман Галущенко перед Новым Годом уверял украинцев, что веерных отключений не будет, а если электричество будут отключать, то только в случае проведения ремонтных работ. При этом министр подчеркнул, что во время проведения ремонтных работ, энергокомпании должны предоставлять жителям альтернативный источник питания. Что же тогда происходит в Мариуполе?

Если это все же веерные отключения, то, вероятно, Галущенко следует заменить на более компетентного и честно человека. Если не веерные, а ремонтные, то вопросы у министра энергетики должны возникнуть сперва к Шпуталову, а после к энергокомпании, которая не выполняет возложенных на нее обязательств. Следует также отметить, что местные жители говорили о регулярном отключении света уже не первый год. Вероятно, дело все же в компании, которая поставляет электричество. В любом случае, если этот вопрос так и останется в подвешенном состоянии, дело должны взять на контроль в аппарате президента, так как ситуация крайне не приятная, в условиях гибридной и горячей войны с Российской Федерацией, которая может использовать эту новость для подрыва авторитета власти Киева.