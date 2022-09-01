В Крыму стали массово продавать недвижимость

Еще в начале марта 2022 года стало известно, что сотрудники ФСБ РФ начали выезжать из Крыма и продавать свои квартиры. Это был первый “звоночек”, что вскоре полуостров должен вернуться под контроль Украины. Однако, зомбированное население России ни о чем не переживало, а летом, многие, за неимением альтернативы, отправились в Крым на отдых.

Стоит отметить, что даже после первых ударов по военному аэродрому в Новофедоровке, россияне, в большинстве своем, поверили в версию пропаганды о “головотяпстве” на авиабазе, в результате которого и произошел взрыв. Однако последующие “хлопки” на военных объектах, а также регулярное применение оккупантами ПВО над всей территорией полуострова (особенно в районе керченского моста), приоткрыло глаза россиянам. Они массово начали покидать Крым и заодно продавать свои квартиры и прочую недвижимость.

Успокоительные “сказки” от пропагандистов перестали действовать. Когда гражданские оккупанты увидели взрывы своими глазами, а некоторые услышали свист осколков над головами, они заново переосмыслили, чей на самом деле Крым.

Ирония заключается в том, что приобретая недвижимость на полуострове, они делали это с нарушением международного права, так как никто в цивилизованном мире так и не признал аннексию Крыма. В спешке покидая оккупированную территорию и выставляя на продажу свое имущество, россияне имеют все шансы передать его, “в качестве жеста доброй воли”, законным владельцам Крыма, не получив при этом, ни гроша.