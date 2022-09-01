В Крыму начали готовиться к приходу ВСУ

С 2014 года полуостров Крым остается захваченным российскими оккупантами. После сфальсифицированного референдума, проведенного с нарушением международных норм, крымчане оставшиеся на территории полуострова, до конца так и не смерились с приходом России. В тоже время, за 8 лет, Кремль доказал, что в под украинским руководством в Крыму жилось лучше. Коррупция, правонарушения со стороны марионеточных властей, беспредел российских спецслужб, повышение цен на виды услуг и товаров, ухудшение качества продуктов, бесконечные проблемы с водой приоткрыли завесу тайны, за которой скрывался «русский мир».

Безусловно, на полуострове до 2014 года находилось наиболее пророссийски настроенное население Украины. Это связано из-за ежегодных туристов из России, а также из-за постоянной трансляции пропаганды по телевизору. Тем не менее, с началом полномасштабного вторжения, оказалось, что многие крымчане ожидают прихода ВСУ и возвращения на правах бывшей автономии в состав Украины.

Согласно заявлениям представителей Главного управления разведки, в Крыму организовались группы партизан. Также как на оккупированной части Запорожской и Херсонской областей, вскоре должна появиться информация об успешных диверсионных работах крымчан у себя дома.

И пусть большинство россиян на материковой части своей страны воспринимают Крым, как часть России, сотрудники кремлевских спецслужб, вскоре после 24 февраля массово начали выставлять на продажу свою недвижимость. Очевидно, что вскоре Крым “вернется в родную гавань”, но перед этим, в нем еще успеют прославиться местные партизаны.