В Крыму меняются настроения

После успешной ликвидации украинцами флагмана черноморского флота РФ ракетного крейсера «Москва» россияне пребывают в шоке. Затопление крейсера стало символом «бессмысленной» и заведомо проигрышной войны. Версия министерства обороны касательно детонации снарядов и потопления крейсера в момент буксировки в сторону Севастополя не только не успокоил россиян, а поверг в глубокую депрессию.

Российские паблики пестрят «обеспокоенными» сообщениями: «Всё. Затонул. Россия-24.», «Очень печально все это. Сложно представить день флота без Москвы на рейде», «Хорошая новость: глубины моря на всем маршруте до 60 метров, так что даже легководолазы – аж в путь. Очень хорошая новость: АСС (аварийно-спасательные службы) ЧФ – признанный лидер в своей области. С надеждой!», «С надеждой на что, стесняюсь спросить?», «В п*зду! Я путинскими перемогами сыт по горло! 20 лет ебл*м торговали, чтобы флагман утопить! Встали, блять, с колен с голой жопой. Остоп*здел этот цирк! Одни под пули лезут, другие яхты покупают, ценой с авианосец, третьи п*здят по телевизору о величии россии, живя в Италии. Пипл хавает! Лохи!», «Путин, ты урод. Шойгу, ты урод. Вы говно!!!! Мы вам верили!!!», «Позор!!! Сначала отступление от Киева, теперь уничтоженный флагман флота. Недавно еще и замначальника ЧФ хохлы убили. Походу, все реально х*ево», «Вот вам, сука, и хохлы чубатые, нах*й. Минами закидали все и заеб*сь, сидят крысы еб*чие и ржут. Это очень большая потеря»…

Российские военнослужащие уже не верят в «победу» к 9 мая, а отношение к «спецоперации» – зачем эта война была нужна. В штабах и частях переполох, все готовятся к тому, что «полетят головы». Кроме того, среди военных нет иллюзий касательно экипажа «Москвы» – если есть живые, то это чудо… Но еще неизвестно, что их ждет после реабилитации… По информации некоторых ресурсов, кареты скорой помощи доставили в Севастополь 14 моряков, в частности и начальника медицинской службы корабля, а вот судьба остальных 496 членов экипажа неизвестна.

С целью недопущения распространения проукраинских настроений в оккупированном Крыму, там «с каждым днем усиливается пропаганда военной агрессии против Украины».

Так, в месте массового отдыха детей и их родителей - в детском парке Симферополя установили инсталляцию буквы Z – российского символа войны против Украины. Главный акцент пропаганды, нацеленной на оправдании и популяризации войны, – молодежь, подростки и дети.

Во многих школах и детских садах Крыма пропагандируют войну России против Украины, заставляя детей «писать письма на фронт».

Писать скоро будет некому…