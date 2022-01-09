В Крыму блокируют доступ к украинским медиасервисам

Проведя мониторинг интернет провайдеров в разных населенных пунктах полуострова Крым, Крымская правозащитная группа сообщила, что пророссийская власть полностью блокирует следующие сайты: «Цензор.нет», «След.нет», «Sprotyv.info», «Uainfo.org», «Blackseanews», «112 телеканал», «Apostrophe.ua», «Главком», «Главное», «Громадське радіо», «Центр журналистских расследований», «Podrobnosti.ua», «Стрічка», «Toneto.net», «ТСН», «Depo», «Украинская правда», «РБК Украина», «Зеркало недели», «Херсон Daily», а также сайты «Крымской правозащитной группы», «Линкедин», «Меджлиса крымскотатарского народа», «Свидетелей Иеговы», «Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины» и организации «Хизб ут-Тахрир».

Очевидно, что на полуострове необходимо непрерывно поддерживать российскую пропаганду, чтобы не позволить крымчанам начать думать. Поэтому, российские и пророссийские власти в Крыму блокируют украинские ресурсы, чтобы не дать людям возможность узнавать правду о коронавирусе, событиях на Донбассе, на их родном полуострове, а также в остальном мире. Такие меры позволяют Кремлю убеждать народ Крыма, что в их бедах виновата Украина и США, а Россия старается им помочь. В тоже время, это Путин превратил полуостров в военную базу и не может решить водную проблему, Аксенов не выделяет достаточно средств, чтобы отремонтировать водопроводы, пророссийские чиновники уничтожают культурные наследия крымского народа, а, так называемые ученые, в поисках воды приближают Крым к экологической катастрофе.