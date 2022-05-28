В Кремле готовятся сменить власть

Источники, близкие к власти противника, утверждают, что “бункерного” собираются сменить на другого человека. Это стало следствием его руководства во время войны с Украиной.

С одной стороны, есть лагерь, в котором поддерживают захват нашей страны. Однако эти люди не довольны, что их руководитель действует “мягко” и не может достичь поставленных целей.

С другой – силы, которые выступают за прекращение наступления и вывод войск. В этом лагере олигархи, которые потеряли миллиарды из-за амбиций “бункерного”. Они не ожидали таких жестких последствий для себя.

Так или иначе, если верить источникам, приближенным к власти в Кремле, уход Путина, силовой или добровольный, уже не далеко. Сейчас речь идет лишь о том, кто займет его место. В тоже время, смена руководителя в Кремле может не дать желаемого всеми украинцами результата, если власть получат представители силовых структур.