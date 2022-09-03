В «красную» зону попала одна из областей Украины

Заявление появилось в телеграмм-канале министра Олега Немчинова 12 октября. Министр объявил, что Херсонская область будет переведена в «красную» зону 15 октября в полночь.

Это означает, что работа развлекательных центров, заведений общественного питания, общественных рынков и спортивных залов будет прекращена. Тоже будет касаться общественного транспорта. Для того чтобы заведения продолжали работать, а люди могли и дальше использовать автобусы и другие виды общественного транспорта, посетители, пассажиры, водители и весь персонал должны быть вакцинированы, иметь при себе документ подтверждающий вакцинацию или подтверждающий выздоровление от Covid-19.

Учебные заведения будут отправлены на карантин в случае, если 100% персонала не будет вакцинировано. В этом случае также есть исключения, которые относятся к дошкольным заведениям и младшим классам (1-4 класс).

Таким образом первой областью которая на себе проверит систему деления населения на тех у кого есть справки и паспорта о вакцинаци (высшее сословие назовём их так) и на тех у кого нет (низшее сословие) станет Херсонская область.

Тем временем в Киеве проводят запуск системы отслеживания граждан которые не носят маски и не соблюдают социальную дистанцию с возмоным наложением автоматических штрафов.

Если в первом случае это прямая дискриминация, то во втором ещё один повод собрать денег с населения, а судиться и опротестовывать штрафы никто не будет так как стоимость подачи и обработки заявления в суд может достигать 3 000 гривен.