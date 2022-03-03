В конфликте между Арменией и Азербайджаном лучше держать нейтралитет
20:19 08 Октябрь Киев, Украина
Призывы политиков занять ту или иную сторону в конфликте в Нагорном Карабахе, деструктивные и могут иметь последствия.
Так считает политолог Сергей Быков в четверг, 8 октября.
"Я считаю, что любые политические заявления, с призывами стать то на сторону Армении, или на сторону Азербайджана, являются деструктивными, и в результате приводят к одному - мы теряем дружбу либо с Азербайджана, либо с Арменией", -
считает Быков.
Украине весьма опасно терять дружественные контакты с соседними странами.
"С Азербайджаном мы такого допустить не можем, поскольку вследствие мы и так уже разругались со своей страной-соседкой, а впрягаться в другие международные конфликты нам по меньшей мере не стоит", - убежден эксперт.
Правительство Украины заняло единственно верную позицию, предложив обеим сторонам мирное урегулирование.
"По-хорошему, абсолютно правильную позицию заявила украинская власть, что мы предлагаем обе стороны к мирному урегулированию процесса. Но при этом я считаю, что для Украины было бы выгодно обеим этим сторонам, спокойно, тихонько, без лишней огласки поставлять оружие, и одной, и другой стороне. Хотя если от нас ничего не зависит в этом в военном конфликте, хоть денег заработаем", - резюмировал Быков.
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