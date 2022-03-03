В конфликте между Арменией и Азербайджаном лучше держать нейтралитет

20:19 08 Октябрь Киев, Украина

Призывы политиков занять ту или иную сторону в конфликте в Нагорном Карабахе, деструктивные и могут иметь последствия.

Так считает политолог Сергей Быков в четверг, 8 октября.

"Я считаю, что любые политические заявления, с призывами стать то на сторону Армении, или на сторону Азербайджана , являются деструктивными, и в результате приводят к одному - мы теряем дружбу либо с Азербайджана, либо с Арменией", - считает Быков.

Украине весьма опасно терять дружественные контакты с соседними странами.

"С Азербайджаном мы такого допустить не можем, поскольку вследствие мы и так уже разругались со своей страной-соседкой, а впрягаться в другие международные конфликты нам по меньшей мере не стоит", - убежден эксперт.

Правительство Украины заняло единственно верную позицию, предложив обеим сторонам мирное урегулирование.