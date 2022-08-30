В Китае обнаружен новый вирус

В Китае обнаружили новый генипавирус «Ланъя». Как сообщают в СМИ, его симптомы - лихорадка, усталость, кашель, анорексия, миалгия, тошнота и рвота. Его сравнивают с вирусом Нипах, от которого, к сожалению, вакцины нет, а летальность составляет от 40% до 70%. На данный момент зафиксировано 35 зараженных.

Как не странно, заболевание вновь обнаружили в Китае. Вирус имеет животное происхождение. Не стоит верить в теории заговора, однако, информация о биологических лабораториях, работающих над производством бактериологического оружия в России и в Китае заставляют задуматься об обратном. К слову, в первые часы после обнаружения вируса, о нем, как под копирку заговорили исключительно российские и белорусские СМИ (не считая китайских).

Также, стоит отметить, что вспышки вируса Нипах были и раньше. Все они отмечались в Южной Азии. Только в 3 случаях из 13, число зараженных превышало 35 человек. И все вспышки удалось погасить, несмотря на передачу воздушно-капельным путем и при тесных контактах, а также с инкубационным периодом от 4 до 45 дней.

Удивительно, что в последние два года, с начала распространения COVID-19, последующих мутаций вируса, вспышки оспы обезьян до теперешнего вируса «Ланъя»-Нипах, появляются эпидемии заболеваний, над патогенами которых работали в российских и китайских биолабораториях.

Безусловно, если новый вирус станет стремительно распространяться и иметь схожий характер с Нипах, это позволит Путину заморозить военный конфликт в Украине, так как наблюдая тенденцию с мировой пандемией, когда за 2 года заразилось более 700 млн человек, новая зараза может “выкосить” от 40 до 70 (%) всего человечества. Даже сама вероятность этого, заставит Запад пойти на вынужденные локдауны, что, безусловно, повлияет на поддержку Украины.

Кроме того, если вирус все же начнет стремительно распространяться по миру, это будет выглядеть крайне странно, если вспомнить насколько жестко в Китае соблюдают карантинные ограничения.

Все это вызывает, как минимум, подозрение. Частые вспышки вирусных заболеваний, никак не провоцирующие друг друга, толкают на мысли о том, что в мире не только не прекратили разработку биологического оружия, но и регулярно его применяют.