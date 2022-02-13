В Киеве течет обычная жизнь на фоне эскалации

Несмотря на окружение Украины российскими войсками, паники в стране нет. Киевляне поделились своими планами на ближайшее будущее. Кто-то планирует отпуск, у кого-то очередь из клиентов расписанная на 2 недели вперед, кто-то говорит, что не собирается приостанавливать свой абонемент в спортзале в целях поддержания физической формы. В Киеве течет обычная жизнь. Люди не скупают продукты, а в театрах собираются аншлаги.

В тоже время, украинцы говорят о чувстве легкой тревоги. “Есть немножко стресса, но это естественный нормальный процесс, когда ты живешь в стране, которую окружают, есть предпосылки завоевания или войны. А смысл, что мы можем изменить? Возле работы у меня есть бомбоубежище, и я знаю, как в него пройти”, - поделился своими размышлениями киевлянин.

В Украине готовы к любым вариантам событий. Правительство информирует население о реально происходящих событиях, но не нагнетает обстановку, как это делают российские пропагандисты. Оккупация части областей страны длиться уже 8 лет. За это время украинцы привыкли к постоянным информативным и агрессивным выпадам Кремля. Не раз происходила эскалация на Донбассе. Прибывая в состоянии войны с Российской Федерацией, окружение Украины войсками противника обычное дело, однако в случае нападения, атака агрессора будет отбита, так как большая часть населения будет защищать свою родину. Поэтому украинцы и не паникуют.