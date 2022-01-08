В Казахстане объявился лидер оппозиции

Мухтар Аблязов, бывший министр энергетики Казахстана (1998-1999 гг) и банкир, объявил себя лидером протестующих. В 2009 году, Аблязова лишили его банка – «БТА-банк», обвинили в мошенничестве, подготовке убийства, растрате государственного бюджета и заочно осудили на пожизненное лишение свободы. В России его также обвинили и заочно осудили к 15 годам тюрьмы, за, якобы, кражу 58 млрд рублей. В тоже время, Аблязов является лидером оппозиционного движения «Демократический выбор Казахстана» и проживает во Франции.

“Я считаю себя лидером оппозиции. Каждый день протестующие звонят мне и спрашивают: «Что нам делать? Мы стоим здесь: что нам делать?»”, - заявил бывший министр энергетики. В тоже время, он отрицает свою причастность к организации протестов. При этом, Аблязов убежден, что внешнего финансирования и организации не было, намекая на Запад, и митинги возникали где-то внутри страны.

Несмотря на то, что “лидер оппозиции” заявил о непричастности Запада, он призвал США, НАТО и ЕС вмешаться и вырвать Казахстан из ореола влияния Москвы. По его мнению, если этого не сделать, Путин вернет страну в нечто подобное СССР: “В противном случае Казахстан превратится в Белоруссию, и президент РФ Владимир Путин будет методично навязывать свою программу — воссоздание структуры, подобной Советскому Союзу”. Кроме того, Аблязов добавил, что военные силы ОДКБ, которые были введены по просьбе Токаева – “это Россия и Путин успешно начал захват Казахстана”. Также, бывший министр энергетики подчеркнул, что побег Назарбаева ничего не дает и первый президент республики по-прежнему управляет страной из-за границы (в том числе, действиями Токаева).

Чтобы досконально разобраться в ситуации, почему Мухтар Аблязов покинул страну в 2009 году, необходимо проводить отдельное расследование. Но если он является оппозиционером, его деятельность однозначно не устраивала действующую власть под руководством Назарбаев. Вероятно, что Аблязова все же подставили и отобрали крупный бизнес в личных целях. Невзирая на его личную ситуацию, которая может влиять на выводы и выпады в сторону действующей власти в Казахстане, отрицать выводы экс министра энергетики сложно.

Введя “миротворческие” войска в республику Казахстан по просьбе легитимного и законного президента Токаева, Путин свершил то, чего не смог сделать в 2014 году с Украиной. То время показало и научило главу Кремля, как действовать в случае очередного “майдана” в любой другой бывшей советской республике. К слову, в Казахстане уже действуют российские военные группы, которые участвовали в аннексии Крыма и организации сепаратистов на Донбассе. К сожалению, для оппозиции и протестующих момент вероятно уже упущен и Аблязов теперь может только рассуждать о том, какой он был бы хороший лидер, если бы не побоялся вернуться на родину. В тоже время, введя российскую армию в Казахстан, Путин продемонстрировал оппозиционным силам, во всех бывших республиках СССР, в том числе и самой России, которые находятся под влиянием Кремля, как будет, если кто-то решит затеять революцию. Пока что, Украина и Грузия, единственные у кого получилось вырваться из-под прямого влияния Кремля в постссоветский период.