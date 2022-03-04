В Испании хотят разрешить подросткам делать аборты без ведома родителей

Испанское правительство намерено внести поправки в законодательство. Изменения будут касаться сфер здравоохранения и социальной политики. В стране остается открытым вопрос относительно подростковых абортов.
Министр равенства Ирен Монтеро заявила, что женщины должны иметь право "решать, что делать со своим телом".
В 2015 году руководящая Народная партия (НП) внесла изменения в законодательство, и гражданкам 16-18 лет, чтобы сделать аборт, нужно было получать разрешение родителей.
Монтеро заявила, что реформа этой сферы "более чем необходима".
Она добавила, что будут приняты другие меры. В частности, увеличится внимание к половому воспитанию, которое политик назвала "вакциной" в борьбе с гендерным насилием.
Изменение закона также предоставит таким гражданкам право на "новые формы" контрацепции, заявила министр по парламентской комиссии.
Чтобы провести соответствующие изменения в закон, правительству понадобится большинство голосов в парламенте - не менее 176 голосов депутатов.
В Испании аборты являются законными в первые 14 недель беременности женщины.
Министр равенства Ирен Монтеро заявила, что женщины должны иметь право "решать, что делать со своим телом".
В 2015 году руководящая Народная партия (НП) внесла изменения в законодательство, и гражданкам 16-18 лет, чтобы сделать аборт, нужно было получать разрешение родителей.
Монтеро заявила, что реформа этой сферы "более чем необходима".
Она добавила, что будут приняты другие меры. В частности, увеличится внимание к половому воспитанию, которое политик назвала "вакциной" в борьбе с гендерным насилием.
Изменение закона также предоставит таким гражданкам право на "новые формы" контрацепции, заявила министр по парламентской комиссии.
Чтобы провести соответствующие изменения в закон, правительству понадобится большинство голосов в парламенте - не менее 176 голосов депутатов.
В Испании аборты являются законными в первые 14 недель беременности женщины.
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