В Германии задержан российский шпион

По данным прокуратуры Германии, в рамках расследование дела о российском ученом Ильнуре Н., удалось выяснить, что дипломат в консульстве РФ является политическим представителем лишь формально. На самом деле, он работает на Службу внешней разведки России и долгое время поддерживал связь с Ильнуром Н. В результате их работы, военным РФ удалось получить информацию о ракете носителе «Ariane».

Судя по всему, количество российских шпионов в Европе и в том числе в ФРГ, превышает количество агентов СССР во времена Холодной войны. Об этом также говорят политические и военные эксперты. Поимка очередного российского шпиона в стране НАТО, говорит также о плохой современной подготовке разведчиков. Ежегодно в Европе раскрывают несколько агентов Кремля и целые шпионские сети. В тоже время, их не становиться меньше, а значит, Россия решила использовать тактику “не качеством, так количеством”.

Для России очень важно владеть сведеньями о вооружении НАТО, о маневрах армии противника, о предстоящих учениях и численности военных. Кроме того, не имея в своем распоряжении толковых умов, Кремль использует проверенную годами тактику воровства научных данных, чтобы суметь противопоставить Западу хоть что-то.