В Финском заливе у "Северного потока" сейсмологи зафиксировали ряд взрывов

Первым об этом сообщил российский "47 канал", ссылаясь на ежедневный отчет Института сейсмологии Хельсинского университета о сейсмических наблюдениях в близлежащих районах Финляндии. Позже информацию подтвердили в комментарии изданию Ilta-Sanomat финские сейсмологи.Первые четыре взрыва были зафиксированы 20 октября, их сила составила 1,3-1,8 балла. Первый из них был зафиксирован в 12.35 по местному времени, последний – в 18.33.Финский сейсмолог Яри Кортстрем подтвердил, что сейсмические инциденты, о которых сообщалось в новостях, являются взрывами."Их обнаружили и идентифицировали. Это взрывные сигналы. По крайней мере, это не землетрясения", – сказал он.

Кортстрем также сообщил, что 21 октября в том же районе был зафиксирован еще один взрыв.



Причины взрывов неизвестны. По словам Кортстрема, иногда они происходят из-за углубления дна судоходного канала. Также их фиксируют во время военных учений, когда, например, были взорваны глубинные бомбы или мины.

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В районе истоков из "Северных потоков" в Балтийском море засекли российские военные корабли и подводные лодки . РФ является главным подозреваемым в организации диверсии на газопроводах, потому что именно "Газпром" имел и возможность это сделать, и мотивацию. Однако в кремле пытаются переложить ответственность на западные страны.