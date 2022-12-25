В ЕС собираются ввести потолок цен на газ

16:18 25 декабря Киев, Украина

Министры энергетики стран Евросоюза в понедельник, 19 декабря, договорились ввести потолок цен на газ. Ограничения вступят в силу с 15 февраля, если стоимость газа на TTF (крупнейшей виртуальной торговой точке в Нидерландах) будет превышать 180 евро за мегаватт-час в течение трёх дней. Ранее в Еврокомиссии уже обсуждали вероятное введение потолка цен на газ, однако тогда речь шла о 275 евро за мегаватт-час. В Росси заявили, что такой шаг будут расценивать как “посягательство на рыночный процесс” и уже готовят “ответные меры”.

Что можно сказать – “Вова Путин снова всех переиграл”. Кроме введения верхней отметки цены на газ, с февраля вступит в силу эмбарго на российские нефтепродукты. О какой экономической стабильности в России после этого будут говорить пропагандисты остается загадкой, ведь, по сути, для агрессора это станет настоящим “ядерным ударом” по бюджету государства. Да и “ответные меры”, которыми пригрозили в РФ, представляются скорее как лепет обиженного ребенка, ведь доля российских углеводородов на рынке ЕС сократилась до нескольких процентов и продолжает падать.