22:05 30 октября Киев, Украина

“Мир – это. Свобода – это рабство. Незнание – это сила”, - так звучит самое главное изречение в романе «1984» известного писателя. Россия будто сошла со страниц произведения в реальную жизнь. Как будто кто-то поставил ужасный эксперимент. Но россияне самостоятельно довели свою страну до такого состояния, не сопротивляясь мерзкому режиму Кремля.

Недавняя речь Путина на Валдае подводит окончательную черту, завершившегося процесса трансформации России в вымышленную Оруэллом страну. Он вновь обвинил Запад во всех бедах России, Украины, да и во всего остального мира. Диктатор заявил, что РФ справилась с экономическим кризисом, возникшим из-за санкций, и уже успешно адаптировалась к ограничениям. Ядерное оружие, по его словам, Россия никогда не собиралась применять и не шантажировала им никого. Однако наиболее циничными и смехотворными стали следующие слова бункерного существа: “Мы в чужой двор не лезем, в отличие от них [Запада]”.

Пожалуй, в словах Путина не прозвучало ничего нового. Его речь, лишь в очередной раз подчеркнула, что Россия не собирается менять выбранный курс эскалации конфликта, а переговоры, которые запросил бункерный дед, не будут иметь реальной силы. Все это государственное образование подлежит изолировать до тех пор, пока там не станут заметны хоть какие-то намеки на изменение, а путинский режим, который теперь официально признан террористическим, следует уничтожить, как раковую опухоль на теле всей планеты.