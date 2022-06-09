В ЕС придумали «серую зону» для Украины

Австрия, как и некоторые другие члены Европейского союза, заявляют о невозможности принять Украину в ЕС. Более того, они также говорят о недопустимости предоставить нашей стране статуса кандидата. Вместо этого, они намерены сделать некую “подготовительную зону”, прибывая в которой, Украина выполняла бы требования Европарламента по достижению необходимых реформ, перестраивала систему управления до тех пор, пока члены ЕС не приняли решение предоставить Киеву статус кандидата в Европейский союз.

Если решение будет принято, то Украина попадет, в так называемую, серую зону, а это то, чего, долгое время, добивался путин – внеблоковый статус. Нельзя утверждать, что страны ЕС действуют в угоду кремля целенаправленно. Вполне понятно, их стремление принять страну, полностью отвечающую их стандартам. Но своим упрямством, Европейский союз создаст очередную проблему. Агрессор и дальше будет стремиться захватить Украину, а ЕС обязательно тратить миллиарды евро в год на поддержку Киева.

В таком случае, наиболее целесообразным станет решение президента Владимира Зеленского рассмотреть создание собственного союза, о котором ранее говорил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Ведь в такой “подготовительной зоне” Украина может находиться десятилетиями, а в ЕС так и не попадет, как, например, Турция. В случае такого решение, Киев обязан расценивать его, как “туманный” ответ и не принимать, по сути, нейтральный государственный статус, а искать гарантов безопасности в лице ближайших партнеров.