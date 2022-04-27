В ЕС будут покупать тяжелое вооружение для Украины

Решение, о котором заявил Шарль Мишель, глава Европейского совета, уникально и применяется ЕС впервые. Уникально оно и тем, что до этого, все оружие Украина закупала за свои деньги или брала в кредит и даже в этом случае, страны-партнеры не хотели продавать тяжелую военную технику, но теперь, ЕС готовы предоставить ее бесплатно.

Как заявил сам Мишель, “это решение было тяжелым, однако его получилось принять за несколько часов”. Вероятно, положительному результату послужило то, что президент Европейского совета лично посетил Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Безусловно, эта новость очень позитивная. Тем не менее, остается вопрос о сроках поставок и об их количестве. Если в ЕС будут рассматривать вопрос о конкретных видах боевых машин и об их количестве дольше, чем совет принимал решение о предоставлении бесплатного оружия Украине, то такая помощь может стать, мягко говоря, не актуальной. Тем не менее, есть большая вероятность, что побывав в Киеве, Шарль Мишель станет одним из самых активных лоббистов в вопросах помощи нашей стране в ЕС и процесс закупки, передачи вооружения перейдет на новый уровень.