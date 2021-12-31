В чем причина роста уровня заболеваемости COVID-19 в Украине
19:38 21 Август Киев, Украина
ВОЗ считает, что преодолеть вторую волну COVID-19
можно без введения таких жестких мер, как в начале пандемии, тем самым не останавливая функционирование экономики.
Политолог Владимир Цыбулько отметил, что распространение в Украине коронавирусной инфекции обусловлено низким уровнем социальной ответственности, который зависит от поведения политиков.
«На самом деле вокруг преодоления эпидемии появляется много политики. Когда, например, главный санитарный врач говорит об отмене выборов, то это точно не его функция. В стране рост уровня заболеваемости связан с низкой ответственностью граждан. Есть правила, которые установили медики для публичного поведения: социальная дистанция, ношение маски, дезинфекция рук. В торговых сетях есть финансовая возможность – правил придерживаются. Если судить по обычным людям, то многие относятся оптимистично к существующим угрозам»,
– сказал Цыбулько.
Он добавил, что безответственное поведение граждан является следствием того, что политики демонстрируют несоблюдение санитарных правил.
«Люди стали относиться к коронавирусу, как к гриппу. Этому способствовало поведение первых лиц государства. За несоблюдение правил установили штрафы, но сами не соблюдали правила. Вся история сводится к тому, что поведение первых лиц государств безответственно, и то, как ведут себя люди, – прямое следствие», – подчеркнул политолог.
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