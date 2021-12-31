В чем причина роста уровня заболеваемости COVID-19 в Украине

Политолог Владимир Цыбулько отметил, что распространение в Украине коронавирусной инфекции обусловлено низким уровнем социальной ответственности, который зависит от поведения политиков.

Он добавил, что безответственное поведение граждан является следствием того, что политики демонстрируют несоблюдение санитарных правил.

«Люди стали относиться к коронавирусу, как к гриппу. Этому способствовало поведение первых лиц государства. За несоблюдение правил установили штрафы, но сами не соблюдали правила. Вся история сводится к тому, что поведение первых лиц государств безответственно, и то, как ведут себя люди, – прямое следствие», – подчеркнул политолог.