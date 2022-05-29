“В бой идут одни старики”

17:21 29 мая Киев, Украина

В России приняли закон об отмене возрастного пределе для контрактной службы. Теперь, контракт могут подписывать граждане агрессора старше 40 лет. Формально, этот закон снимает и нижнюю планку, то есть контрактниками могут “оказаться” несовершеннолетние рашисты, однако в обосновании закона, представители оккупантов написали: “российской армии нужны высококвалифицированные кадры, которые, обычно, старше 40 лет”.

В первую очередь, это относится к бывшим военным летчикам. По данным ВСУ, на сегодняшний день уничтожено более 200 самолетов противника. И если заполнить ряды пехоты можно, буквально, кем угодно, то за штурвал боевого самолета невозможно посадить и отправить на фронт даже выпускника летного училища – необходим большой опыт, чтобы машина вернулась обратно. Уже стало известно о сбитом генерал-майоре запаса ВВС РФ. Канамату Боташеву из республики Карелия было 63 года. Свой последний полет на «Су-25» он решил совершить ради убийства украинцев, за что и поплатился.

Кроме стариков, на фронте уже поступила “новейшая” техника 50-х, 60-х годов прошлого века. Танки «Т-62» и даже «Т-55» были замечены на южных и юго-восточных направлениях. Расконсервированные бронемашины не имеют динамической брони и могут уничтожаться из выстрела «РПГ-7» даже в лоб, о чем говорят свидетельства войны в Афганистане.

Привлечение таких реликтов говорит о том, что армия рашистов также не бесконечна. К сожалению, у них еще остается достаточно техники более современных образцов, но использование старых танков и людей ушедших в запас по сроку службы 10-15 лет назад, свидетельствует, что война на истощение, которую продолжают рашисты, действует и на них тоже.