В Белгороде был взорван склад боеприпасов РФ

Заявление украинских военных гласит, что причиной взрыва стала детонация боеприпасов, которые рашисты хранят еще со времен Второй мировой войны. Версию о выпущенной ракете с территории Украины Киев опровергает. Учитывая военное положение и полномасштабную войну развязанную агрессором, уничтожение складов боеприпасов противника в приграничном городе выглядит логично, но в этом случае, украинская сторона вряд ли бы опровергала свои действия.

Версия о детонации устаревших боеприпасов вполне вероятна, однако, недавние события заставляют задуматься о диверсии самих рашистов. После начала наступления оккупантов, вскрылись факты коррупции в армии противника. Броня на некоторых танках, как и бронежилеты для живой силы, были муляжем. Военная техника не перестает ломаться до сих пор. Кроме того, во время извлечения танков из законсервированного состояния, оказалось, что лишь одна из десяти единиц техники находится в рабочем состоянии. Некоторые из машин оказались и вовсе без двигателей.

Не исключено, что склад боеприпасов в Белгородской области был взорван, чтобы скрыть следы хищения военными. Вне зависимости от причины, уничтожение резервов агрессора идут только на пользу Украине. Чем больше их уничтожат, тем проще будет нашим военным победить врага.