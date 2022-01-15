В Беларуси происходят необратимые процессы

20:09 09 Сентябрь Киев, Украина

Белорусские власти не прекращают преследования лидеров оппозиции, такие действия только углубляют кризис и запускают необратимые процессы в стране.

«Президент Беларуси Лукашенко не имеет и не будет иметь легитимности. Единственный вариант, как он в дальнейшем будет удерживать силу, – это силовой вариант. Народ Беларуси больше не признает его президентом. Долго это будет продолжаться, сказать трудно, но точно ни белорусский народ, ни международные партнеры не признают его лидером страны. Фактически удерживает власть в стране, но не является легитимным руководителем», – сказал Купыра.

Однако он добавил, что силовым способом удерживать власть можно довольно долго, поэтому прогнозировать реальные сроки невозможно.

«Ответа, сколько Лукашенко может удерживать власть, нет, потому что Беларусь имеет свою уникальную ситуацию, и сравнивать напрямую не с чем», – акцентировал эксперт.

По его мнению эксперта, ситуация в Беларуси происходит непредсказуемо.