В Беларуси действуют прокремлевские «титушки»

18:56 13 Август Киев, Украина

Сейчас в Беларуси происходит крымско-донецкий сценарий, на ряду с мирными протестами, развернули свою деятельность прокремлевские "титушки".
 
Так считает Кандидат в президенты на выборах Беларуси Анна Конопацкая

По словам политика, в Беларуси протестуют две категории:

Есть мирные протесты, на которые выходят граждане. К примеру, символом этих протестов стали женщины. Они выходят против выборов, которые стали сплошным беззаконием.

А есть протесты, по словам Конопацкой, которые курируются действиями “околороссийских, прокремлевских, олигархических структур и за их деньги”.

Также Конопацкая отмечает, что люди выходят на улицы белорусских городов против власти, установившейся диктатуры.
“У нас авторитарная диктатура, у нас решение принимает один человек. Люди выходят против беззакония. Но, к сожалению, не звучат призывы к возрождению сознания белорусов, восстановлению государственности, независимости”, – подчеркнула Конопацкая.