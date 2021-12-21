В Беларуси действуют прокремлевские «титушки»

Сейчас в Беларуси происходит крымско-донецкий сценарий, на ряду с мирными протестами, развернули свою деятельность прокремлевские "титушки".
Так считает Кандидат в президенты на выборах Беларуси Анна Конопацкая
По словам политика, в Беларуси протестуют две категории:
Есть мирные протесты, на которые выходят граждане. К примеру, символом этих протестов стали женщины. Они выходят против выборов, которые стали сплошным беззаконием.
А есть протесты, по словам Конопацкой, которые курируются действиями “околороссийских, прокремлевских, олигархических структур и за их деньги”.
Также Конопацкая отмечает, что люди выходят на улицы белорусских городов против власти, установившейся диктатуры.
По словам политика, в Беларуси протестуют две категории:
Есть мирные протесты, на которые выходят граждане. К примеру, символом этих протестов стали женщины. Они выходят против выборов, которые стали сплошным беззаконием.
А есть протесты, по словам Конопацкой, которые курируются действиями “околороссийских, прокремлевских, олигархических структур и за их деньги”.
Также Конопацкая отмечает, что люди выходят на улицы белорусских городов против власти, установившейся диктатуры.
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