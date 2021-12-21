В Беларуси действуют прокремлевские «титушки»

Сейчас в Беларуси происходит крымско-донецкий сценарий, на ряду с мирными протестами, развернули свою деятельность прокремлевские "титушки".

“У нас авторитарная диктатура, у нас решение принимает один человек. Люди выходят против беззакония. Но, к сожалению, не звучат призывы к возрождению сознания белорусов, восстановлению государственности, независимости”, – подчеркнула Конопацкая.