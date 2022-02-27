Ужесточение карантина в стране неизбежно

20:04 02 Октябрь Киев, Украина

Политолог Владимир Фесенко считает, что исходя из того, как развивается эпидемия коронавируса в Украине, страна не сможет избежать усиления карантинных мер.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.



По словам эксперта, в октябре, вероятно, масштабы эпидемии коронавируса значительно возрастут, и тогда властям придется думать хотя бы о частичном усилении карантинных мер не только на территориях с "красным" уровнем эпидемопасности, но и в целом по стране.



Фесенко добавил, что ужесточать карантин в Украине нужно аккуратно, с минимальными последствиями для экономической активности.



Также он подчеркнул, что уже в сентябре увеличилось не только число зараженных, но и стремительно растет количество госпитализированных с Covid-19.

"Загрузка коек пациентами с подтвержденным COVID-19 и подозрением на коронавирус по состоянию на 28 сентября превысила порог в 50% по Украине и составила 50,4%. Наибольший уровень загрузки коек, отведенных для пациентов с коронавирусом, — в Черкасской (73,4%), Одесской (69,7%), Хмельницкой (63,1%), Донецкой (61,8%) и Винницкой (61,4%) областях", - написал специалист.

Кроме того, Фесенко отметил одну из главных проблем медицины: недостаточное количество врачей, добавив, что многие сотрудники медучреждений увольняются с работы из-за опасений за свое здоровье и низкой заработной платы.