Ужесточение карантина в стране неизбежно

Политолог Владимир Фесенко считает, что исходя из того, как развивается эпидемия коронавируса в Украине, страна не сможет избежать усиления карантинных мер.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
По словам эксперта, в октябре, вероятно, масштабы эпидемии коронавируса значительно возрастут, и тогда властям придется думать хотя бы о частичном усилении карантинных мер не только на территориях с "красным" уровнем эпидемопасности, но и в целом по стране.
Фесенко добавил, что ужесточать карантин в Украине нужно аккуратно, с минимальными последствиями для экономической активности.
Также он подчеркнул, что уже в сентябре увеличилось не только число зараженных, но и стремительно растет количество госпитализированных с Covid-19.
Кроме того, Фесенко отметил одну из главных проблем медицины: недостаточное количество врачей, добавив, что многие сотрудники медучреждений увольняются с работы из-за опасений за свое здоровье и низкой заработной платы.
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