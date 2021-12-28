Увеличение численности НВФ

О пополнении рядов боевиков на Донбассе согласился рассказать один из вербуемых. По словам человека, ему предложили вступить в НВФ и принять участие в боевых действиях против Украины. В тоже время, опрошенный говорит, что не знает о планах России и не владеет информацией о будущем наступлении врага.

Тем не менее, к границам Украины стянуты российские артиллерийские орудия, тяжелая техника, а также системы ПВО. На спутниковых снимках полученных зарубежными партнерами видно, что численность военных не большая. Однако Кремль в любой момент может усилить свои позиции. К тому же, в 200 км от границы стянуты около 120 тыс. военнослужащих.

Возможно, вербовка новых боевиков проходит в рамках гибридной войны. Таким образом, Кремль пытается не дать усомниться в решимости напасть на Украину. С другой стороны, это может быть не хорошим знаком, что нападение все же произойдет, однако оно будет локализовано на Донбассе, где уже идут военные действия. В любом случае, украинской разведке следует детальней изучить происходящее.