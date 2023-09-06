22:41 20 августа Киев, Украина

В России отказ от доллара назвали дедоларизацией. Все это из той же “оперы” – “денацификация”, “демилитаризация”. Одним словом – деградация. Так, запрет на торговлю валютой с агрессором, ограничение импорта российских углеводородов, запрет на сотрудничество с российскими банками, в совокупности с серым импортом в РФ привело к вымыванию долларов и евро из страны.

В итоге, дефицит валюты в России нарастает: занять доллары на денежном рынке стоит 18-19% годовых, а во вторник ставки взлетали до 33% — столько были готовы заплатить банки и другие участники рынка, чтобы взять краткосрочный кредит в американской валюте. Приток валюты от внешней торговли практически обнулился. С начала года курс доллара в России вырос на 40%.

Такова цена российской программы по “дедоларизации”. Хотя на самом деле, все прекрасно понимают, с чем связан “отказ” от доллара. Запад попросту запретил продажу своей валюты агрессору. Конечно, в такой ситуации любой адекватный мировой актор признал бы свою ошибку и начал процесс по заглаживанию вины, чтобы его страна не последовала курсу Северной Кореи. Но только не Путин, который в угоду своих бредовых идей готов и дальше уничтожать собственное государство, да еще и называя этот процесс “вставанием с колен”, “победой над однополярным миром” и прочим сочетанием слов, лишенных всякого смысла.