«Усольехимпром» - «экологический Чернобыль» Иркутска

Пока власти России увлеченно заняты внешнеполитической деятельностью, внутри их страны страдают не только люди от бедности, но и природа от экологических катастроф.
Очередной пример бездеятельности и намеренного уничтожения природных территорий, а заодно и населения - «Усольехимпром» в Иркутской области. Это предприятие по производству хлора и других химических веществ, нанесло большой экологический вред и было признано банкротом в 2017 году, и не смотря на это продолжает уничтожать экологию.
Это огромное химически опасное предприятие, которое находится в полуразрушенном состоянии. Нерадивые собственники выкачали из него последние ресурсы и бросили.
А что же правительство РФ? Оно мало интересуется столь отдаленными от Кремля территориями, за исключением митингов и антипутинских протестов. Да и денег вряд ли выделят на ликвидацию этого «экологического монстра», ведь все средства идут на вооружение и защиту Родины, которая потихоньку задыхается и тонет в химических отходах.
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