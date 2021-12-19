«Усольехимпром» - «экологический Чернобыль» Иркутска

Пока власти России увлеченно заняты внешнеполитической деятельностью, внутри их страны страдают не только люди от бедности, но и природа от экологических катастроф.

Очередной пример бездеятельности и намеренного уничтожения природных территорий, а заодно и населения - «Усольехимпром» в Иркутской области. Это предприятие по производству хлора и других химических веществ, нанесло большой экологический вред и было признано банкротом в 2017 году, и не смотря на это продолжает уничтожать экологию.

Это огромное химически опасное предприятие, которое находится в полуразрушенном состоянии. Нерадивые собственники выкачали из него последние ресурсы и бросили.

Огромное количество ртутьсодержащих остатков, зараженное ртутью производство, которое нуждается в демеркуризации. В корпусах завода хранятся емкости с химически опасными веществами, часть из них находится под давлением. Что там — никто не знает. В скважины, из которых когда-то выбрали солевой раствор, закачали нефтеотходы. Рядом течет речка Ангара, и понятно, если такую скважину прорвет, река будет загрязнена. Фактически, это территория экологической катастрофы. Если не начать ликвидировать эту бомбу замедленного действия уже сейчас, то эксперты прогнозируют в ближайшее время «экологический Чернобыль».

А что же правительство РФ? Оно мало интересуется столь отдаленными от Кремля территориями, за исключением митингов и антипутинских протестов. Да и денег вряд ли выделят на ликвидацию этого «экологического монстра», ведь все средства идут на вооружение и защиту Родины, которая потихоньку задыхается и тонет в химических отходах.