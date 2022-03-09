Условия для переноса выборов
14:52 13 Октябрь Киев, Украина
Народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура допустил возможность введения чрезвычайного положения (ЧП) в Украине и, как следствие, переноса местных выборов из-за растущего количества инфицированных коронавирусом.
Вот, что думает по этому поводу министр Кабмина Олег Немчинов:
"Единственный способ перенесения выборов – введение чрезвычайного положения. По состоянию на сегодня я лично такой необходимости не вижу. Проект соответствующего Указа президента КМУ не разрабатывается.
Соответственно – не думаю, что этот сценарий возможен к реализации. Но как сценарий его, безусловно, можно рассматривать".
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