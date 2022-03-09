Условия для переноса выборов

"Единственный способ перенесения выборов – введение чрезвычайного положения. По состоянию на сегодня я лично такой необходимости не вижу. Проект соответствующего Указа президента КМУ не разрабатывается.

Соответственно – не думаю, что этот сценарий возможен к реализации. Но как сценарий его, безусловно, можно рассматривать".