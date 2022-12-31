Уровень “развития” России остановился на середине ХХ века

08:01 31 декабря Киев, Украина

Заволжский моторный завод восстановит производство автомобильных двигателей ЗМЗ 523/524, производившихся с 1963 года. Они оказались востребованными в условиях санкций. Двигатели, вероятно, будут использовать на автобусах ПАЗ и среднетоннажных грузовиках ГАЗ. Предполагается, что производство начнётся в первом полугодии 2023 года.

Что не так с этой страной? Как можно было при, практически, бесконечных запасах нефти и газа не развить, хотя бы, легкую промышленность, выпуск автомобилей, качественных продуктов, одежды, не говор уже о современных технологиях. То есть, после Второй мировой войны, СССР все время находился в конфликте с Западом, на него также были наложены санкции, Путин родился в разгар Холодной войны и чекист, должен был как никто другой понимать, что его ждет в будущем. А что его ждет в будущем, он, вероятно, предполагал, так как уже после второго президентского срока начал строить планы по возрождению СССР 2.0, не исключая применения силы.

Это просто не укладывается в голове – двигатели 1963 года “оказались востребованы в условиях санкций”. Уже не столь важно, что конструкция этих двигателей, с вероятность 99%, была украдена у Запада во времена Холодной войны. Суть заключается в том, что в Кремле сидят настолько застывшие в прошлом сморщенные “овощи”, что для них было невдомек создать что-то свое, чтобы действительно быть независимыми в условиях изоляции. Это напоминает картину, где змея поедает собственный хвост.

На самом деле, это очень хорошо, что в Кремле сидят именно такие имперцы. Героизм и самоотдачу украинских защитников трудно переоценить или перехвалить. Но также, просто невозможно не отметить всю глупость, недолекость и жадность старых маразматиков Кремля – осколков, давно забытого прошлого – которые полагают, что любой кризис можно переждать в бункере и “все как-то само по себе разрешиться”. И если в случае с россиянами, такая схема всегда работала, то напав на украинцев, в бункере уже не отсидишься. Скорее, можно будет теперь отсидеться в ПАЗике с двигателем ЗМЗ 523 1963 года выпуска, медленно идущего по направлению Москва – Магадан.