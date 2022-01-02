Уровень напряженности между НАТО, Россией и Украиной тревожит Турцию и Великобританию

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что уровень напряженности в отношениях между НАТО, Россией и Украиной достиг максимальной отметки. Он подчеркнул, что Турция не станет жертвовать хорошими отношениями с Украиной ради Российской Федерации. Об этом также заявил и сам глава страны Реджеп Тайип Эрдоган: “Турция не собирается игнорировать свои принципы и близкие отношения с Украиной только потому, что у нас обширные связи с Россией. Во многих сложных уравнениях, подобных этому, мы делаем то, что требует дух времени и наша национальная безопасность. Это тяжелая работа, но дипломатия для этого и существует”.

Кроме Турции, озабоченность относительно нынешней напряженности выразила министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс. Она осудила обвинения Кремля в адрес США и Украины и призвала Россию к диалогу: “Единственный выход из нынешней ситуации для России — это диалог, и я приветствую тот факт, что Российская Федерация дала понять, что она готова вступить в переговоры в январе. НАТО — это оборонительный союз, и Украина продолжает проявлять похвальную сдержанность перед лицом российских провокаций и агрессии. Великобритания непоколебимо поддерживает Украину”.

Для Киева это хороший знак. Необходимо напомнить, что Турция предоставила для Украины беспилотный комплекс «Bayraktar», а Великобритания выделила дополнительную финансовую помощь в размере 1 млрд фунтов. Поддержка этих стран весома и очень ценится, а осуждение этими странами России в очередной раз показывает, что их мнение останется неизменным.