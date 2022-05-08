УРА ИЛИ УВЫ? АРМИИ РФ ТАКИ ПРИДЕТСЯ ПОВОЕВАТЬ НА ПРОБЛЕМНЫХ «ТЕРМИНАТОРАХ».

В июле генеральный директор «Уралвагонзавода» Александр Потапов «порадовал» российскую общественность известием о начале серийных поставок в войска серийных поставок переделанных из Т-72 очень сомнительных изделий БМПТ «Терминатор-2». Увы или ура. Это смотря с какой стороны оценивать происходящее.

Долгие годы БМПТ оставалась одной из самых спорных машин в арсенале российского танкопрома. Изделие было официально представлено еще в 2000 году. После чего машина неоднократно демонстрировалась на различных выставках. Но российское военное ведомство так и не решило, необходима ей БМПТ или нет. А в 2010 году Минобороны вообще официально исключило боевую машину поддержки танков из гособоронзаказа и прекратило финансирование этого проекта.

В 2013 году Уралвагонзавод представил еще один вариант БМПТ. Он был выполнен на базе Т-72. Пусковые установки противотанковых ракет были убраны в специальные бронированные коробы. Из арсенала были исключены гранатометы. Поэтому экипаж боевой машины был сокращен до трех человек. Новинка получила индекс БМПТ-72, хотя часто ее ошибочно называют «Терминатор-2».

Боевые возможности машины определяют ее место в боевом порядке войск, а также те задачи, которые она решает на поле боя. Если говорить про «Терминатор-2», то сейчас Минобороны планирует использовать эти машины для качественного усиления общевойсковых подразделений – танковых и мотострелковых взводов, рот и батальонов.

Между тем к такой концепции применения БМПТ очень много вопросов. Состав вооружения «Терминатора» не обеспечивает преимущества перед БМП и БТР, в том числе и перед украинским вариантом БТР-4 «Буцефал». Эти боевые машины также оснащены противотанковыми ракетными комплексами и 30-мм автоматическими пушками. Поэтому на расстоянии от 1,5 до 3 км БМП и БТР также эффективно смогут бороться с расчётами ПТРК и РПГ, как и БМПТ и поэтому у «Терминатора» не будет качественного преимущества ни перед БМП, ни даже перед БТР-82. Ещё хуже ситуация для боевых машин поддержки танков в условиях ближнего боестолкновения. К примеру, когда бой надо вести в укреплённых позициях противника. Формально машина хорошо приспособлена для такой ситуации. Тем более что одна из ее основных задач – защита танков от атак пехоты в ближнем бою.

В арсенале БМПТ 30-мм автоматические гранатометы, а сама машина плотно закрыта динамической защитой. Но АГС на «Терминаторе» встроены в корпус, поэтому они малоподвижны. А значит, экипажу придется выполнять маневры и фактически крутиться на месте, чтобы прицелиться. Могущества 30-мм гранат не хватит для уничтожения целей в долговременных полевых укреплениях.

Также в условиях ближнего боя становятся бесполезными 30-мм автоматические пушки и тем более сверхзвуковые ракеты «Атака». При достаточной концентрации и плотности противотанковых средств динамическая защита «Терминатора» продлит ее агонию на лишние несколько минут. Поэтому в ситуации ближнего боя БМПТ станет легкой жертвой, если ее не защитят мотострелки.

Нет преимущества у «Терминатора» и в бою с бронетехникой противника на расстоянии свыше 3 км. Формально дальность стрельбы установленного на боевую машину поддержки танков ПТРК «Атака» до 8 км. Но европейский театр боевых действий не позволяет вести бои на такой дальности. В редком случае расстояние прямого выстрела из-за особенностей рельефа местности будет превышать 3 км. Поэтому теоретически реализовать свое преимущество «Терминатор» сможет только в пустыне.

Фактически БМПТ – это некий заменитель в ситуации, когда у мотострелков нет поддержки танков или когда танки ведут бой без поддержки пехоты. В противном случае «Терминатор» не имеет преимущества перед классической и проверенной связкой танк-пехота-БМП (БТР)».

Выводы: Увы или ура это уже каждый пусть решит сам для себя. Однозначный вывод который можно сделать из начала поставок БМПТ-72 это то, что коррупционный бок в российском ВПК одержал победу над профессиональным блоком российской армии.