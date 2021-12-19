Упрощенная система регистрации места жительства для ВПЛ

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщило, что в украинском приложении «Дія» и на одноименном сайте, вскоре появится возможность менять место проживания без особых проблем. Для этого необходимо будет подать заявку и ожидать ее рассмотрения в кратчайшие сроки. В тоже время, обращение в ЦНАП (Центр надання адміністративних послуг) останется. Человек сможет выбрать, что ему удобней.

Цифровизация в Украине продолжается. В первую очередь упрощаются процессы, которые наиболее актуальны для населения. В приложении «Дія» уже можно оформить пенсию и другие социальные выплаты. Людям больше не надо занимать очереди, приходить в отделения ЦНАПа, тратить время на процедуру, которую, фактически, можно совершить онлайн. К тому же, это ограничивает человека от лишних контактов в период пандемии.