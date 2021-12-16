"Управляемый хаос" - большая проблема Украины

Постоянное расшатывание ситуации в стране, можно остановить только одним способом, общество должно перестать реагировать на всевозможные провокации.
Так считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
"Создание управляемого хаоса - простая и наиболее часто юзаемая "политтехнология" в нашей стране. Достигается это за счет еще более простых технологий: активная постоянная "улица", которая небольшими протестами постоянно шумит, а также - крайне ядовитая среда в медиа и особенно в социальных сетях.
Это работает уже много лет – у нас и пока лекарства нет. А лекарство может быть только одно - отказ общества от поддержки такого способа "общественного диалога".
Просто государство (как институт) этого не решит. Тем более что многие политики преднамеренно играют в игру "чем хуже, тем лучше". Не понимая, что сами себя высекают..."
"Создание управляемого хаоса - простая и наиболее часто юзаемая "политтехнология" в нашей стране. Достигается это за счет еще более простых технологий: активная постоянная "улица", которая небольшими протестами постоянно шумит, а также - крайне ядовитая среда в медиа и особенно в социальных сетях.
Это работает уже много лет – у нас и пока лекарства нет. А лекарство может быть только одно - отказ общества от поддержки такого способа "общественного диалога".
Просто государство (как институт) этого не решит. Тем более что многие политики преднамеренно играют в игру "чем хуже, тем лучше". Не понимая, что сами себя высекают..."
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