“Унижение и проигрыш” – мнение российского политика о разговоре двух президентов

Российский политик Леонид Гозман прокомментировал итоги видеоконференции Джо Байдена и Владимира Путина: “Очень быстро после завершения разговора Белый дом издал пресс-релиз, суть которого — президент Байден предъявил ультиматум президенту Путину. Фактически он ему сказал: значит так, Володя, если ты сделаешь это и это, то мы сделаем это и это… Но разговор был вежливый, он был с улыбками, а чего вообще хамить-то? Не надо, главное — суть чтобы была”.

Кроме того, политик отмечает, что были методы стимуляции в виде санкций. Байден четко дал понять, что России, а возможно и самому президенту, придется очень плохо, если он надумает нападать на Украину.

“По законам, придуманным Владимиром Владимировичем Путиным, на ультиматум надо отвечать мгновенно и жестко. А ответа не было несколько часов. И когда он появился, он был невнятный, многословный, бессмысленный, без всякого державного звона. Это значит, что Владимир Путин проглотил то, что его поставили в определенную позицию и предъявили ему ультиматум. Это победа Байдена, и поражение Путина”, - продолжил Гозман.

Стоит отметить, что во время разговора, вместе с Байденом присутствовали его ближайшие соратники, которых он посвящает во все тайны и решает вместе с ними важные вопросы. В тоже время, у Путина таких людей не было. По всей видимости, он не доверяет своему окружению. Также, это может быть свидетельством того, что Путин был готов к унижению, а значит, не хотел, чтобы кто-то из его приспешников при этом присутствовал.

Видимо, Байден не только поставил российского президента на место, но и выставил для него условия, которые не слишком укладываются в планы Кремля. Желание Путина, чтобы его воспринимали, как равного на Западе - не осуществимо.