Рашисты часто говорят, что их изобретения “не имеют аналогов в мире”. В тоже время, не стоит даже глубоко “копать”, чтобы найти идентичные модели вооружения, инфоресурсы, инфоповоды, социальные проекты и даже флаг, герб и гимн в разных странах мира. По сути, их государство состоит из отдельных частей разных государств.

Гимн был полностью скопирован с гимна СССР, герб перекочевал со знамени Золотой Орды, флаг украли у Нидерландов, поменяв местами цвета.

Кроме того, рашисты любят использовать зеркальные меры в санкциях, блокируя западные “капиталы” у себя в стране, запрещая туристам посещать их территорию, и высылают дипломатов. Все это происходит после реакции мирового сообщества на агрессивные действия рашистов. В ответ, они делают тоже самое, при чем совсем необоснованно.

Примечательно и то, что они даже не разработали тактику ведения войны. Все маневры уже применялись либо СССР, либо в чеченских войнах. Это значительно облегчает задачи ВСУ, так как они легко предугадывают вероятные действия противника.

Страна-агрессор ведет себя, как паразит. “Правительство” и граждане копируют западные манеры, при этом, постоянно повторяют, какие они “русские уникальные”. Вероятно, их настоящая уникальность заключается в паразитировании за счет других, так как собственных умственных способностей этой нации не хватает для того, чтобы начать создавать уникальный продукт в какой либо сфере.