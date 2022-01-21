Уничтожение крымской культуры

После аннексии АРК, российское руководство на протяжении восьми лет систематически уничтожает памятки культуры. Это происходит потому, что Кремль намерен убрать из истории крымских татар, а также все украинское, что было на полуострове. Таким образом, происходит полная колонизация Крыма русскими.

“Для того, чтобы доказать, что не существует такого народа как крымские татары, не существовало украинства в Крыму, для этого уничтожается культурное наследие, поэтому оно изменяется. Именно поэтому из термина «крымские татары» убирается слово «крымские» в отдельных научных исследованиях”, — поясняет действия оккупантов культуролог, экс-директор Бахчисарайского историко-культурного заповедника Эльмира Аблялимова-Чейгоз.

Прикрываясь “реставрацией”, Россия разрушает многовековые памятки культуры, проводит раскопки и вывозит артефакты к себе в музеи. Такие действия необходимо пресечь. Кроме того, что оккупанты хотят изменить существующую историю, они уничтожают бесценную культуру, по сути, занимаются вандализмом. Остается надеться, что Крымская платформа, а также международные организации поспособствуют тому, чтобы на полуострове остались памятки архитектуры, ведь возобновить их в первозданном виде уже не удастся.