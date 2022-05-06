Умом Россию не понять…:"Спутник-V" для народа, Pfizer/BioNTech для элиты

Сегодня весь мир оказался заложником пандемии такой силы, что вся мировая медицина, современные технологии… не могут найти решения как остановить эту инфекцию. Хотя мы возлагаем огромные надежды на вакцину, которая поможет победить вирус, факт остается фактом: вакцина как бы есть, но массовой вакцинации пока нет.

Хотя некоторые страны заявляют об действующей вакцине, которая защитит от глобальной пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Примерно месяц назад вакцину Pfizer/BioNTech назвали эффективной более чем на 90% в борьбе против COVID-19, основываясь на результатах первичных испытаний. Вакцину будут распространять из собственных центров компании в США, Германии и Бельгии. Например, Великобритания стала первой в мире страной, одобрившей вакцину против Covid-19 Pfizer/BioNTech для широкого употребления. Вакцинация начнется уже на этой неделе, первыми ее пройдут пожилые люди и подопечные институтов закрытого типа.

И как оказалось Россия ведёт переговоры о закупке 2,5 миллионов доз вакцины Pfizer.

Данное сообщение вызвало целый комплекс вопросов, в частности, зачем страна, объявившая о том, что обладает действенной вакциной против коронавируса, ещё в июле этого года будет приобретать некий западный препарат, который в российских СМИ всячески критикуют и дискредитируют?

Второй момент — это то, что в стране с населением 140 миллионов правительство ведёт переговоры о бронировании 2,5 млн доз, хотя, в той же Венгрии была сделана бронь на 12 млн доз для страны с населением 9,7 млн.

Но буквально 5 числа Татьяна Голикова, российский вице-премьер ответственный за проведение всенародной вакцинации от коронавируса в России внесла как говорится «ясность». А именно сообщила о том, что для народа есть отечественная (чит. российская) вакцина "Спутник-V". И еще интересная подробность, вакцина "Спутник-V" не совместима с алкоголем на протяжении 42 дней, что в свою очередь - не совместимо с укладом жизни среднестатистического россиянина.

То есть, фактически, в России, на фоне масштабной вакцинации суррогатом "Спутник-V", власти заказывают ограниченную партию вакцины Pfizer для… А, собственно, для кого? Не как же… 2,5 млн доз иностранной вакцины в стране со 140 млн населением для обеспечения безопасности элиты и лиц как приближённых, так и преданных режиму. Правительство и руководство на местах, от высших чинов до среднего подчинения. Именно та категория, которая лояльна власти и которая нужна для выполнения своих функций.

Вот такая реальность страны, в которой не прошедший всего цикла клинических испытаний суррогат уже готовы вливать населению и то, с большими проблемами из-за нехватки производственных мощностей, а в то же самое время элита, в том числе и президент, сидят и ждут западную вакцину.