Умиротворение агрессора не даст результатов

Умиротворение агрессора не раз подтверждало свою неэффективность. Договариваться с человеком, который угрожает ядерным оружием всем западным странам, как минимум глупо. В тоже время, представители Венгрии, Италии, Германии и Франции заявили о необходимости пойти Украину на уступки своих территорий, чтобы рашисты закончили войну и успокоились.

Но к чему привело умиротворение и уступки Кремлю с 2014 года? И были бы согласны эти страны на территориальные уступки, если война шла на их территории? А ведь такой сценарий крайне вероятен, если Украина проиграет войну.

Примерная ситуация была в 1938 году на Мюнхенском форуме, когда Франция и Великобритания приняли решение отдать часть Югославии фашистам, посчитав, что Гитлер на этом остановится. Вот только не все сделали вывод из той ситуации.

Вероятно, личности, призывающие западных лидеров оказать давление на Украину, чтобы Киев уступил свои территории в угоду Кремля, могут преследовать исключительно собственные интересы. Это может быть как индивидуальная взятка, так и выгодные условия по поставкам энергоресурсов.

Назревший кризис в ЕС станет только на руку рашистам, так как и без того медленные поставки вооружения, станут еще медленней. Германия так и не поставила обещанного тяжелого вооружения, которое уже должно было использоваться на Донбассе.

Несмотря на пророссийские силы в Европейском союзе, Европарламент, а также многие государства открыто заявляют, что единственно возможным завершением войны в Украине должно стать уничтожение режима Путина.

Страны призывающие уступить часть Украины в угоду Кремлю должны понимать, что они являются такими же соучастниками конфликта и часть ответственности непременно ляжет на них.