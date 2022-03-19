Ультиматум режиму Лукашенко: изменит ли Украина свою позицию

17:26 26 октября Киев, Украина

Светлана Тихановская поставила перед режимом Лукашенко ряд требований, срок выполнения которых истек 25 октября, сегодня по всей стране началась национальная забастовка.

Украинское правительство неоднократно сообщали о поддержке стремления белорусского народа к демократическим ценностям. Несмотря на это, как пояснил политический эксперт Антон Кучухидзе, украинская власть не может оказывать прямую поддержку лидерам белорусских протестов, но разделяет позицию ЕС по осуждению режима в целом.

«На самом деле, у украинских властей есть четкая позиция: стороны должны пойти на переговоры и решить все вопросы в рамках диалога и действующего законодательства. Поэтому к этому вопросу повышенное внимание. Я не вижу сейчас возможности, чтобы госпожа Тихановская встречалась с представителями украинской власти относительно возможной поддержки», — сказал Кучухидзе.

Эксперт отметил, что прямой диалог с оппозиционными лидерами пока что невозможен.

«Украинская власть как раз таки поддерживает белорусский народ в стремлении к демократическим переменам. Однако, для прямого диалога с оппозиционными лидерами — пока не время. В то же время, было заявление МИД, что Украина будет поддерживать введение санкций против режима Лукашенко и здесь эта позиция совпадает с позицией ЕС. Я думаю, что реакция МИД будет и в дальнейшем именно в таких рамках», — добавил он.

Политолог отметил, что Украина должна иметь сбалансированную позицию из-за того, что новые лидеры соседнего государства имеют позицию по Крыму, которая противоречит нашим интересам.

«Не забывайте, что госпожа Тихановская признает российскую агрессию против Крыма. Она на этот вопрос очень дипломатично отвечает, но учитывая это, украинской власти рано с ней встречаться», — отметил он.

Вместе с тем, по словам Кучухидзе, Украина осуждает применение насилия в отношении мирных демонстрантов.

«Украина по Конституции — демократическое государство и президент должен это реализовывать. Соответственно, власть не могла проигнорировать стремление к демократическим ценностям соседнего государства. Поэтому позиция президента и МИД соответствует положениям Конституции и национальным интересам. Украина не может игнорировать избиение мирных граждан», — отметил он.