Укрепление рубежей

Миграционный кризис, искусственно созданный режимом Лукашенко, направлен в первую очередь на дестабилизацию стран НАТО и ЕС в целом. Судя по всему, диктаторскому режиму Белоруссии это удалось. Тем не менее, на границе Украины остается спокойно, но власти решили, все же, укрепить рубеж, чтобы обезопасить страну на будущее.

Граница с РБ остается в виде “столбиков”, как заявил политтехнолог Тарас Загородний. По его мнению, теоретически, Белоруссия совместно с Россией может совершать провокации на границе с Украиной, однако на данный момент у них другая цель и связана она только с ЕС. Впрочем, если это все же произойдет, то под видом беженцев могут проникнуть опасные элементы, которые останутся в Украине и будут ждать приказа от Кремля для совершения противоправных действий.

Впрочем, это остается лишь теорией и маловероятным событием, ведь вдоль границы с Белоруссией, Украина имеет болота и леса, что само по себе превращает рубеж в труднопроходимую местность и не позволит совершить проникновение большим массам людей.

Как бы не разрешилась ситуация на польско-белорусской границе, Украине все же необходимо укрепить свои рубежи, так как внешняя политическая воля РБ контролируется Россией, а это значит, что в любой момент холодные болота могут превратиться в “горячие”.