Україна не фігура – а зрозумілий, надійний та сильний ГРАВЕЦЬ!

На сьогоднішній день Україна політично, дипломатично та юридично працює над тим, щоб Росія не могла використовувати газ як зброю, і щоб Газпром не розглядав європейський газовий ринок, як свою безумовну вотчину, де тільки вони визначають публічні і непублічні правила.

Газопровід «Північний потік – 2» необхідно розглядати як частину агресивної політики, яку Росія веде проти України та західного світу. Цей газопровід є геополітичним проєктом, який має поставити в енергетичну залежність країни Європи від газової монополії Російської Федерації. «Північний потік – 2» іде в розріз із вимогами Третього енергетичного пакета ЄС та посилює можливості для Росії зловживати домінуючим становищем на європейському енергетичному ринку.

«Північний потік-2», роздача паспортів громадянам України та брязкання зброєю біля її кордонів — це ланки одного ланцюга. Послабити Україну економічно за допомогою нової труби, посіяти ворожнечу всередині неї за допомогою роздачі паспортів, спровокувати соціально-економічну кризу, влаштувати безлади, пролити кров — це обов’язково! А коли проллється кров, оголосити про геноцид і ввести війська. Поки Путін у Кремлі — Україна в небезпеці, це почали розуміти не лише в Україні, але і на Заході.

Не можна заперечувати той факт, що коли запрацює «Північний потік — 2», може так статися, що Росія спробує створити в Україні форс-мажор, який зірве транзит палива, і, користуючись цим, відмовиться платити за договором Ship-or-pay, який діє зараз. Коли «Газпрому» треба було відмовитися оплачувати туркменський газ, на газопроводі з Туркменістану стався вибух. В Україні це також абсолютно реальний сценарій. Якщо «Північний потік — 2» запрацює на повну потужність, Україна втратить $2 млрд доходів на рік. Крім того, це позбавить Росію єдиної економічної причини не починати широкомасштабну військову кампанію за українські території.

Запуск «Північного потоку-2», безумовно, створює важку ситуацію для української економіки, хоча, це можна і потрібно було передбачити. Будівництво Кремлем обхідних газопроводів протягом останніх 15 років активно обговорювалося на різних форумах і ні для кого не було секретом. Чи не була секретом і мета цих проєктів - завдати економічної шкоди Україні, особливо після анексії Криму і вторгнення на Донбасі. Навіть якщо війна називається гібридної, наївно очікувати, що противник буде дарувати тобі пряники, а не запускати шипи під нігті.

Росія робила і буде робити все можливе, щоб створити загрозу для України, принизити її. В Кремлі взагалі не сприймають Україну як незалежну, суверенну, проєвропейську країну. Тому ми маємо починати з себе і давати рішучу відповідь на всі ці закиди і дезінформацію.

Бажано, щоб в світовому розкладі ми займали місце не країни-невдахи, якою допомагають тільки тому, що існування бідних і нещасних країн збільшує світові ризики, і ще тому, що кожна невдача демократії скорочує простір свободи і зміцнює мир авторитаризму. Хочеться бути гравцем, а не фігурою, гравцем зрозумілим, надійним і сильним. І починати з основного правила стратегії: тримати внутрішній локус контролю, тобто шукати всі відповіді всередині, а не зовні. Почати з себе.